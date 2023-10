Τα αδέλφια Τσιτσιπά για πρώτη φορά μαζί στην κορυφή του βάθρου

Τα αδέλφια Τσιτσιπά κέρδισαν τον πρώτο τους τίτλο σε τουρνουά τένις της ATP στην Αμβέρσα.

Ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς, επικράτησαν με 2-1 σετ των Αριέλ Μπεάρ και Άνταμ Πάβλασεκ στον τελικό του διπλού στο τουρνουά τένις της Αμβέρσας και ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Μάλιστα η νίκη προήλθε με ανατροπή αφού οι αντίπαλοι των αδελφών Τσιτσιπά, πήραν το πρώτο σετ, αλλά ο Στέφανος και ο Πέτρος με αντεπίθεση ανέτρεψαν τα δεδομένα.

Stefanos & Petros Tsitsipas are the Antwerp Doubles Champions. 🏆 🏆



Yesterday, they saved 2 match points. Today, they’re lifting a trophy.



This is Petros’ 1st ever title on tour.



Earlier this year, he spoke about how special it is to be able to play doubles with Stef:



“I… pic.twitter.com/ySs6R4gZIq