Ο Μάριο Μπαλοτέλι τράκαρε- Πληροφορίες ότι αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ

Ο Μάριο Μπαλοτέλι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην πόλη Μπρέσια της Ιταλίας, διαλύοντας το πολυτελές αμάξι, αλλά βγήκε χωρίς σοβαρό τραυματισμό από αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά ΜΜΕ, ο Μάριο Μπαλοτέλι έριξε το αυτοκίνητό του - Audi Q8 αξίας 100.000 ευρώ - πάνω σε τοίχο και στη συνέχεια βγήκε από αυτό κουτσαίνοντας, αλλά χωρίς να έχει κάποιο εμφανές τραυματισμό.

Mario Balotelli was involved in an accident that left his car completely damaged in Brescia.



Fortunately, the player was unhurt. 🙏🏾#GTVSports pic.twitter.com/ZM5FTgcWxl