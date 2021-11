Για μία ακόμα χρονιά, ο Λιονέλ Μέσι κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή στον κόσμο.

Ο Αργεντίνος απέσπασε για 7η φορά την κορυφή του διάσημου διαγωνισμού του γαλλικού περιοδικού France Football ενώ έγινε ο πρώτος παίκτης της PSG που κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα».

Ο Μέσι κατέκτησε φέτος το Κόπα Αμέρικα για πρώτη φορά στην καριέρα του ενώ έχει κατακτήσει στο παρελθόν, τη Χρυσή Μπάλα το 2009, το 2010, το 2011, το 2012, το 2015 και το 2019.

Ωστόσο η αγγλική έκδοση της Μπάγιερν στο twitter έσπευσε να τιμήσει τον δικό της Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος μπορεί να μην πήρε τη Χρυσή Μπάλα αναδείχτηκε όμως ως ο καλύτερος επιθετικός του κόσμου.