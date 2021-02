Απάντηση στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς που είπε ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και γενικά οι αθλητές δεν πρέπει να σχολιάζουν πολιτικά θέματα έδωσε ο σταρ του ΝΒΑ.

«Μου αρέσει πολύ, είναι φαινόμενο. Αλλά δεν μου αρέσει όταν άνθρωποι με ένα στάτους μιλούν για την πολιτική. Κάνε αυτό στο οποίο είσαι καλός», δήλωσε ο Ιμπραΐμοβιτς αναφερόμενος στον Τζέιμς, στο σουηδικό Discovery+.

Σε σχετική ερώτηση για την τοποθέτηση του Ιμπραΐμοβιτς, ο Τζέιμς απάντησε μεταξύ άλλων πως «Δεν θα το βουλώσω για θέματα που είναι λάθος».

«Παλεύω για τους ανθρώπους μου. Παλεύω για την ισότητα, την κοινωνική αδικία, τον ρατσισμό, την καταστολή ψήφου, πράγματα που συμβαίνουν στην κοινότητά μας, τα οποία έχω ζήσει και ξέρω ότι ακόμα συμβαίνουν επειδή έχω πάνω από 300 παιδιά στο σχολείο μου και χρειάζονται μία φωνή. Αυτή η φωνή είμαι εγώ, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μου για να φωτίσω αυτά τα θέματα, μιλώντας για αυτά που συμβαίνουν στην χώρα μου και στον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη Ρένι Μοντγκόμερι, την πρώτη Αφροαμερικανίδα στέλεχος σχήματος που κατέχει την ιδιοκτησία ομάδας, η οποία παραδέχθηκε ότι χωρίς τον ΛεΜπρόν δεν θα τα είχε καταφέρει.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω απλώς στα αθλητικά, επειδή ξέρω πόσο δυνατή είναι η φωνή μου. Μπορεί να ρωτήσει την Ρένι Μοντγκόμερι αν απλώς θα σκάσω και θα ντριμπλάρω, βλέποντας πλέον μια Αφροαμερικανή να είναι μέλος ενός γκρουπ που έχει στην ιδιοκτησία του την Ατλάντα Ντριμ», είπε.

Τέλος, έσπευσε να υπενθυμίζει ότι και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στο παρελθόν έχει αναφερθεί σε θέματα ρατσισμού.

«Είναι αστείο που το είπε, γιατί το 2018 ήταν ο ίδιος που είχε μιλήσει για τα ίδια θέματα για την περίοδο που ήταν στην Σουηδία και έπεφτε θύμα ρατσισμού στα γήπεδα επειδή το επίθετό του ήταν διαφορετικό», σημείωσε.

Ο Σουηδός επιθετικός της Μίλαν στη συνέντευξή του αναφερόμενος στον ΛεΜπρόν είχε δηλώσει: «Ό,τι κάνει είναι εκπληκτικό, αλλά δεν μου αρέσει άνθρωποι με συγκεκριμένο στάτους να μιλούν για πολιτικά. Κάνε ό,τι είσαι καλός. Παίζω ποδόσφαιρο, επειδή είμαι ο καλύτερος σε αυτό. Αν ήμουν πολιτικός θα μιλούσα για πολιτικά. Είναι το πρώτο λάθος που κάνουν οι διάσημοι. Νομίζω είναι καλύτερο να μείνεις μακριά από αυτά τα θέματα και να παραμείνεις σε αυτά που είσαι καλός».

Zlatan Ibrahimovic on LeBron James: "I don’t like when people with a ‘status’ speak about politics. Do what you’re good doing." https://t.co/azhHTNYWMX