Ο Γιούργκεν Κλοπ διεμήνυσε στους υποστηρικτές της Λίβερπουλ ότι δεν θέλει να ακούσει άλλα ομοφοβικά συνθήματα, χαρακτηρίζοντας «ηλίθιους» τους οπαδούς της ομάδας του που έβαλαν στο στόχαστρο τον Μπίλι Γκίλμουρ της Νόριτς.

Το περασμένο Σάββατο η Λίβερπουλ επιβλήθηκε της Νόριτς με 3-0, στην πρεμιέρα της νέας σεζόν της Premier League. Όμως, η νίκη της ομάδας αμαυρώθηκε από τα συνθήματα που είχαν στόχο τον Γκίλμουρ, ο οποίος παίζει στη Νόριτς ως δανεικός από την Τσέλσι.

Ο Γιούργκεν Κλοπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για αυτή τη συμπεριφορά και ζήτησε από τους υποστηρικτές της Λίβερπουλ να σταματήσουν τα συνθήματα αυτού του είδους.

«Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί να τραγουδάς ένα σύνθημα αν στρέφεται ενάντια σε κάποιον σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο», είπε ο Γερμανός προπονητής, σε συνέντευξη με τον Πολ Άμαν, ιδρυτή του Kop Out, του συλλόγου ΛΟΑΤΚΙ+ υποστηρικτών της Λίβερπουλ.

«Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό, ποτέ δεν μου άρεσε. Στην περίπτωσή μας, έχουμε πιθανότατα την καλύτερη συλλογή συνθημάτων στον κόσμο. Είναι εύκολη η απόφαση να μην το τραγουδάνε πλέον. Οπότε, μπορούμε να το αποφασίσουμε τώρα, αυτό δεν είναι δικό μας σύνθημα πλέον. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα με ακούσουν, αλλά αυτό θα ήταν ωραίο», συνέχισε ο Κλοπ.

«Δεν θέλω να το ακούω πλέον, για τόσο πολλούς λόγους», ξεκαθάρισε ο τεχνικός και συμπλήρωσε: «Είμαι 54 ετών τώρα και όταν ήμουν 20 λέγαμε τόσο πολλά πράγματα τα οποία δεν σκεφτόμασταν. Στο μεταξύ, δόξα τω Θεώ μάθαμε ότι απλά δεν είναι σωστό να τα λέμε».

Παράλληλα, ο Κλοπ τόνισε ότι τέτοια συνθήματα δεν βοηθούν τον ίδιο ή τους ποδοσφαιριστές της ομάδας να κάνουν τη δουλειά τους. «Από τη σκοπιά ενός παίκτη ή ενός προπονητή, αυτά τα συνθήματα δεν μας βοηθούν και επίσης είναι χάσιμο χρόνου», ανέφερε.

«Όταν αρχίζουν να τραγουδούν για τον Μπόμπι Φιρμίνο, τον Μο Σαλάχ, το “You’ll Never Walk Alone”, αυτό σου προκαλεί ανατριχίλα και σου δίνει μια ώθηση. Τα άλλα συνθήματα είναι απόλυτο χάσιμο χρόνου και αν πιστεύεις αυτό που τραγουδάς, είσαι ηλίθιος. Αν δεν πιστεύεις αυτό που τραγουδάς, είναι απλά χάσιμο χρόνου. Ξέχνα το και ξεκίνα άλλο σύνθημα», κατέληξε ο προπονητής της Λίβερπουλ.

Jürgen Klopp met with @LFC_LGBT this week to discuss the incident of homophobic chanting at Norwich City.



The pair discuss the impact of such chants on LGBT+ supporters, why they should not occur again, and the importance of inclusivity. #RedTogether pic.twitter.com/J5Axce1PqR