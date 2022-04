Ο Γιούργκεν Κλοπ ανανέωσε με τη Λίβερπουλ ως το 2026 - «Γιατί; Γιατί ήθελε να μείνει η σύζυγός μου»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, υπέγραψε την επέκταση της συνεργασίας του με το αγγλικό κλαμπ γι΄ άλλα δύο χρόνια κι ως εκ τούτου θα παραμείνει στο «Ανφιλντ» έως το καλοκαίρι του 2026.

Η ανακοίνωση του συλλόγου ήρθε σε λιγότερο από ένα 24ωρο μετά το 2-0 επί της Βιγιαρεάλ στον πρώτο ημιτελικό του Champions League.

