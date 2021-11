Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει το όνομά του στα βιβλία των ρεκόρ.

Ο 26χρονος Έλληνας σούπερ σταρ, σημείωσε 32 πόντους, μάζεψε 20 ριμπάουντ, μοίρασε πέντε ασίστ, έκανε τρεις τάπες και δύο κλεψίματα σε 30 λεπτά, στη νίκη με 117-108 επί των Ορλάντο Μάτζικ.

Όπως αναφέρει το ΝΒΑ, είναι πλέον ο παίκτης που χρειάστηκε τα λιγότερα λεπτά στην ιστορία από οποιονδήποτε άλλο παίκτη, για να παρουσιάσει 30 πόντους, 20 ριμπάουντ και 5 ασίστ, από τότε που άρχισε να υπάρχει σχετική μέτρηση, το 1951.

Giannis becomes the first player with 30 points, 20 rebounds and 5 assists in less than 35 minutes since Willie Naulls in 1959! #NBA75 @Giannis_An34: 32 points, 20 rebounds, 5 assists, 2 steals, 3 blocks in 30 minutes pic.twitter.com/K208KqDMYv