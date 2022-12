Μουντιάλ 2022: Στους ημιτελικούς η Γαλλία- Νίκησε με 2-1 την Αγγλία

Ολοταχώς για το back to back στο Παγκόσμιο Κύπελλο οδεύει η Γαλλία.

Οι πρωταθλητές κόσμου νίκησαν με 2-1 την Αγγλία, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντουάν Γκριεζμάν, στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό του Μουντιάλ του Κατάρ και προκρίθηκαν στους ημιτελικούς του τουρνουά, όπου την προσεχή Τετάρτη (14/12) θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο, που νωρίτερα έκανε την μεγάλη έκπληξη κι απέκλεισε την Πορτογαλία.

Η Γαλλία στην τρίτη συνάντηση των δύο ομάδων σε Μουντιάλ πέτυχε την πρώτη της νίκη απέναντι στους Άγγλους, μετά τις ήττες που είχε γνωρίσει, το 1966 με 2-0 και το 1982 με 3-1, αμφότερες σε αγώνες της φάσης των ομίλων.

Μεγάλη βραδιά και για τον γκολκίπερ των «τρικολόρ», Ουγκό Λιορίς, ο οποίος με τη σημερινή του εμφάνιση έφτασε τις 143 ματς με τη φανέλα της Εθνικής, όντας, πλέον, ο ρέκορντμαν συμμετοχών, αφήνοντας στην 2η θέση τον Λιλιάν Τουράμ.

France overcome England to secure place in the Semi-finals!@adidasfootball | #FIFAWorldCup