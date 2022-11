Μουντιάλ 2022: Οι Ιάπωνες «γυάλισαν» τα αποδυτήρια, μετά τη νίκη –Η FIFA τους ευχαρίστησε

Οι Ιάπωνες τρέλαναν εχθές τον κόσμο του ποδοσφαίρου, επικρατώντας με 2-1 επί της εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ 2022.

Η ομάδα της Ιαπωνίας έκαναν την ανατροπή στην πρεμιέρα τους, με γκολ των Ντόαν και Ασάνο.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο η νίκη των «μπλε σαμουράι» που ενθουσίασε τον κόσμο, καθώς οι Ιάπωνες προκάλεσαν εντύπωση με την νοοτροπία τους.

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος στον αγώνα Κατάρ-Εκουαδόρ είδαν τους Ιάπωνες θεατές να μαζεύουν τα σκουπίδια που υπήρχαν στις κερκίδες. Όταν ρωτήθηκαν, η απάντησή τους ήταν αφοπλιστική: «Είμαστε Ιάπωνες και δεν αφήνουμε σκουπίδια πίσω μας και σεβόμαστε το μέρος».

Η Ιαπωνία άφησε πεντακάθαρα τα αποδυτήρια

Παρόμοια ήταν και η κίνηση της ομάδας Ιαπωνίας, η οποία, μετά τη νίκη επί της Γερμανίας, έφυγε από τα αποδυτήρια και τα άφησε όπως τα βρήκε… Πεντακάθαρα.

Όλα, από πετσέτες μέχρι μπουκάλια, ήταν τοποθετημένα στη σειρά, ενώ άφησαν και ένα origami για καλή τύχη.

Το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο από την FIFA, η οποία έσπευσε να ευχαριστήσει την Ιαπωνία για όσα έπραξε.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.



Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI