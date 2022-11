Μουντιάλ 2022: Η σιωπηλή διαμαρτυρία του Χάρι Κέιν κατά της FIFA – Φόρεσε Rolex με τα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ

Ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν, δεν μπόρεσε να φορέσει το περιβραχιόνιο με τα χρώματα του ουράνιου τόξου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, μετά τις απειλές της FIFA για τιμωρία, αλλά έστειλε μήνυμα συμπερίληψης μέσω ενός πανάκριβου ρολογιού.

Έφτασε στο γήπεδο της Ντόχα, για τον αγώνα της Αγγλίας με το Ιράν, φορώντας ένα χρυσό Rolex 18 καρατίων αξίας 520.000 λιρών (πάνω από 604.000 ευρώ).

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης ήταν στο καντράν και όχι το κόστος του ρολογιού όμως, που ήταν στολισμένο με χρωματιστά πολύτιμα πετράδια.

A £535,000 watch. This is how out of touch today's footballers are. @HKane #WorldcupQatar2022 pic.twitter.com/lVQIqUIiNx