Μίλτος Τεντόγλου: Σήμερα ο μεγάλος τελικός στο μήκος – Ώρα και κανάλι μετάδοσης

Στον προκριματικό γύρο, ο Τεντόγλου χρειάστηκε μόλις μία προσπάθεια για να «κλειδώσει» την πρόκριση στον τελικό

Μίλτος Τεντόγλου/ Φωτ.: Eurokinissi
Στη «μάχη» για το χρυσό μετάλλιο ρίχνεται σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 στις 14:49, με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη να στοχεύει ξανά στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας τη θέση του στην παγκόσμια ελίτ του κλασικού αθλητισμού.

Στον προκριματικό γύρο, ο Τεντόγλου χρειάστηκε μόλις μία προσπάθεια για να «κλειδώσει» την πρόκριση στον τελικό. Με άλμα στα 8,17 μέτρα, ξεπέρασε με άνεση το όριο πρόκρισης (8,15 μ.) και έδειξε από νωρίς ότι βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.

