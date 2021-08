Μια γάτα και ένα αλογάκι της Παναγίας μονοπώλησαν το αθλητικό ενδιαφέρον στις ΗΠΑ.

Αν και οι απρόσκλητοι επισκέπτες σε αγώνες μπέιζμπολ- και όχι μόνο- δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, η νεότερη είσοδος έγινε τη Δευτέρα το βράδυ στο Στάδιο των Yankees, όταν ένα παιχνίδι εναντίον των Baltimore Orioles διακόπηκε στον όγδοο γύρο από έναν εισβολέα.



Οι κάμερες έπιασαν για πρώτη φορά μια γάτα να τριγυρνά στο γήπεδο. Η γάτα έτρεξε στο αριστερό κέντρο του γηπέδου προκαλώντας τα γέλια των οπαδών αλλά και τη διακοπή του παιχνιδιού.

«Κοιτάξτε αυτό το πράγμα πως τρέχει. Είναι πιο γρήγορο από οποιονδήποτε στους Yankees », είπε ο εκφωνητής Kevin Brown.

Η γάτα αφού έκανε την εμφάνισή της με εντυπωσιακή ευκινησία πήδηξε τον φράχτη και έφυγε με τον κόσμο να την παρατηρεί και να ζητωκραυγάζει.

Όσοι επιχείρησαν δε να την περικυκλώσουν για να την πιάσουν και να την απομακρύνουν - και δεν ήταν λίγοι- δεν το κατάφεραν.

Τελικά η γάτα έφυγε και οι Yankees έχασαν 7-1 από τους Baltimore Orioles.

Ο επιθετικός της Orioles, Cedric Mullins, είπε ότι είδε τη γάτα νωρίτερα στο παιχνίδι, να είναι «απλά ψύχραιμη». Και πρόσθεσε: «Το επόμενο πράγμα που ξέρω, είναι ότι άκουσα όλους τους οπαδούς να ζητωκραυγάζουν. Δεν ήξερα αρχικά τι συνέβαινε.. Ήταν πολύ αστείο να το βλέπω».

Εκπρόσωπος των Yankees δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο το βράδυ της Δευτέρας, οπότε η τύχη της γάτας παραμένει άγνωστη.

Yankee Stadium security chases a cat around the field for nearly four minutes and never gets its hands on what might be the most elusive animal that ever lived pic.twitter.com/w2HR4H3HaW