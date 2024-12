Ματίας Λεσόρ: «Ο σοβαρός τραυματισμός του έφερε 9 λιποθυμίες στο ΟΑΚΑ», λέει ο Αταμάν

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να κέρδισε την Μπασκόνια με 104-69, αλλά η νίκη του επισκιάστηκε τη στιγμή που ο Ματίας Λεσόρ τραυματίστηκε.

Ο Γάλλος σέντερ έπεσε με δύναμη στο παρκέ και γύρισε το πόδι του. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα έγινε σαφές ότι επρόκειτο να αποχωρίσει από το παρκέ. Τόσο οι παίκτες, όσο και οι φίλαθλοι έμειναν «παγωμένοι» από το συμβάν, με τον Λεσόρ να αποχωρεί με δυσκολία, προς τα αποδυτήρια.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από το ασθενοφόρο, μαζί με τον γιο του, όπου χαμογελά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παίκτης υπέστη κάταγμα στην περόνη.

Το κλίμα στο ΟΑΚΑ μετέφεραν οι αθλητικοί ρεπόρτερ που έκαναν αναμετάδοση του αγώνα, ενώ πλάνα προβλήθηκαν και στην τηλεόραση, δείχνοντας φιλάθλους να έχουν ξεσπάσει σε κλάματα.

Ο προπονητής, Εργκίν Αταμάν, ανέφερε πως η διακοπή του αγώνα Παναθηναϊκός – Μπασκόνια στο τρίτο δεκάλεπτο οφειλόταν σε 9 λιποθυμίες στις εξέδρες, μετά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ. Πιο αναλυτικά, ο Αταμάν δήλωσε: «Φυσικά ήταν μια πολύ περίεργη βραδιά. Είναι δύσκολο να μιλήσω για το καταπληκτικό μπάσκετ που παίξαμε. Ο Λεσόρ τραυματίστηκε σοβαρά. Μας σόκαρε όλους. Ευχαριστώ τον κόους Λάσο και την Μπασκόνια, που συμφώνησε να σταματήσουμε το ματς για 10'-15'΄. Για πρώτη φορά στα 35 χρόνια καριέρας μου, μετά από αυτό που έγινε με έναν παίκτη, μου είπαν ότι 9 φίλαθλοι λιποθύμησαν και κάποιος από αυτούς ίσως να έπαθε καρδιακή προσβολή. Δεν βρίσκαμε αρκετά ασθενοφόρα. Δεν έχω δει ποτέ τόση αγωνία σε μια ομάδα, από τον κόσμο, τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Θα περιμένουμε καλά νέα για τον Ματίας. Θα κάνει μαγνητική. Οι γιατροί είδαν ότι έσπασε το πόδι του. Θα δούμε τι είδους σπάσιμο είναι».

Στο τέλος του αγώνα, καμεραμάν στο γήπεδο κατέγραψε τους παίκτες των δύο ομάδων να προσεύχονται για τον παίκτη του Παναθηναϊκού.

All the players prayed for Mathias Lessort at the end of the game🙏#basketballmaniacs #paobc #paobcgr #euroleague pic.twitter.com/YD7bXd57ox