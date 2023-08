Λιονέλ Μέσι: Αποκάλυψε γιατί πανηγυρίζει με κινήσεις υπερηρώων – Μόνο εντός έδρας

Ο Λιονέλ Μέσι αποκάλυψε τον λόγο που πανηγυρίζει με τις χαρακτηριστικές κινήσεις σούπερ ηρώων. Και αυτό μόνο στους εντός έδρας αγώνες της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε τη φανέλα της αμερικανικής ομάδας φέτος και ξεχωρίζει ήδη με τις εμφανίσεις του. Έχει σκοράρει εννέα γκολ, από τις πρώτες του έξι συμμετοχές, και στους τελευταίους αγώνες πανηγυρίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Μέχρι στιγμής έχει πανηγυρίσει σαν τον Thor, τον Black Panther αλλά και τον Spiderman. Ο λόγος, τα παιδιά του.

Ο Αργεντίνος σταρ του ποδοσφαίρου έχει τρία αγόρια, τον 10χρονο Τιάγκο, τον 7χρονο Ματέο και τον 5χρονο Τσίρο, που δεν χάνουν κανέναν από τους εντός έδρας αγώνες του. Ο Ματέο, μάλιστα, έχει γίνει ευρέως γνωστός καθώς συνηθίζει να υποστηρίζει πάντα την αντίπαλη ομάδα από τον πατέρα του, ακόμα και από την περίοδο που ήταν στην Μπαρτσελόνα.

Τα απογεύματα ο Μέσι και τα παιδιά τους βλέπουν ταινίες με σούπερ ήρωες και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα για τον ιδιαίτερο πανηγυρισμό.

«Τα τρία παιδιά μου είναι σε διακοπές, δεν έχουν επιστρέψει στο σχολείο ακόμα, έτσι κάθε βράδυ βλέπουμε ταινίες με υπερήρωες. Είχαν την ιδέα και μου είπαν κάθε φορά που σκοράρω να κάνω έναν πανηγυρισμό με κίνηση σούπερ ήρωα».

