Ο Λιονέλ Μέσι σε ρόλο ηθοποιού - Εμφανίστηκε σε τηλεοπτική σειρά

O Λιονέλ Μέσι έκανε το ντεμπούτο του στην υποκριτική. Εμφανίστηκε στην αργεντίνικη σειρά «Los Protectores» με τους τηλεθεατές να εκπλήσσονται από την εμφάνισή του.

Η σειρά παρακολουθεί το ταξίδι τριών ποδοσφαιρικών ατζέντηδων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη χρεοκοπία και να χτίσουν την καριέρα τους σε έναν δύσκολο κλάδο.

Στη σκηνή, ένας από τους ατζέντηδες προτείνει στον Μέσι μια γελοία επιχειρηματική συμφωνία: να παίζει κάθε μέρα σε διαφορετικό ποδοσφαιρικό σύλλογο της Αργεντινής, με αλφαβητική σειρά.

Όπως είναι φυσικό, ο επτά φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας δεν εντυπωσιάζεται και απαντά: «Φαίνεται ότι είσαι αμόρφωτος. Πώς μου προτείνεις αυτή την επιχειρηματική κίνηση; Δεν μου μίλησες γι΄αυτό, σωστά; Γιατί με έφερες εδώ;».

Ο Μέσι, που υποδύεται τον εαυτό του στη σειρά, τελικώς συμφωνεί με τους μάνατζερ να συνεργαστούν σε πρωτοβουλία ενίσχυσης νεαρών Αργεντινών ποδοσφαιριστών που επιθυμούν να παίξουν στην Ευρώπη.

