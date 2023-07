Λιονέλ Μέσι: Έκανε ντεμπούτο ως βασικός στην Ίντερ Μαϊάμι και έβαλε δύο γκολ

Το ντεμπούτο του στη βασική ενδεκάδα της Ίντερ Μαϊάμι έκανε ο Λιονέλ Μέσι, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να σημειώνει δύο γκολ και να δίνει μία ασίστ στο 4-0 της ομάδας του επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ.

Αν και ο Λιονέλ Μέσι είχε φροντίσει να δώσει τα διαπιστευτήριά του από το Σάββατο, όπου μπήκε ως αλλαγή και έδωσε τη νίκη στην Ίντερ Μαϊάμι με γκολ-φάουλ στις καθυστερήσεις, τα ξημερώματα της Τετάρτης φρόντισε να δείξει γιατί θεωρείται ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο.

Ο επτά φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό μετά από πάσα του πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Σέρχιο Μπουσκέτς, ενώ διπλασίασε τα τέρματά του στο 22' μετά από σέντρα του συμπαίκτη του Ρόμπερτ Τέιλορ.

Παράλληλα, ο Λιονέλ Μέσι φρόντισε να «σερβίρει» και ένα γκολ στον Τέιλορ στο 53', με αποτέλεσμα να γνωρίσει την αποθέωση όταν αντικαταστάθηκε στο 78ο λεπτό.

Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Γιώργος Γιακουμάκης της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 65' από τον Μιγκέλ Μπέρι.

