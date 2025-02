Μεταγραφική «βόμβα» στο NBA: Ο Λούκα Ντόντσιτς στους Λέικερς

Μία από τις πιο ηχηρές ανταλλαγές στην ιστορία του NBA ολοκληρώθηκε, καθώς οι Ντάλας Μάβερικς συμφώνησαν να παραχωρήσουν τον Λούκα Ντόντσιτς στους Λος Άντζελες Λέικερς. Η συμφωνία, που αποκάλυψε ο έγκυρος δημοσιογράφος Σαμς Καράνια, περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές μετακινήσεις παικτών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Μάβερικς δίνουν στους Λέικερς τον σούπερ σταρ τους Λούκα Ντόντσιτς, τον Μάξι Κλέμπερ και τον Μαρκίφ Μόρις. Σε αντάλλαγμα, λαμβάνουν τον Άντονι Ντέιβις, τον Μαξ Κρίστι και ένα pick πρώτου γύρου για το 2029.

Στη συμφωνία εμπλέκονται και οι Γιούτα Τζαζ, οι οποίοι αποκτούν τον Τζέιλεν Χουντ-Σκιφίνο, καθώς και δύο picks δεύτερου γύρου για το 2025 από τους Κλίπερς και τους Μάβερικς.

Yes, this is real. Sources tell ESPN: Full trade:



- Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber, Markieff Morris



- Mavericks: Anthony Davis, Max Christie, 2029 LAL 1st



- Jazz: Jalen Hood-Schifino, 2025 Clippers 2nd, 2025 Mavericks 2nd https://t.co/bltojdTaQj