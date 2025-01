Πρώτος ο Αντετοκούνμπο στην ψηφοφορία για το All Star Game

Το NBA έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα αποτελέσματα για το All Star Game του Σαν Φρανσίσκο στις 13 Φεβρουαρίου.

Στους πίνακες που αναρτήθηκαν μέσω X, για τον ετήσιο αγώνα των κορυφαίων παικτών της λίγκας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους από οποιονδήποτε άλλον παίκτη του NBA και καταλαμβάνει την πρώτη θέση.

Ο Greek Freak έχει αποσπάσει μέχρι τη στιγμή της ανάρτησης του NBA, 1.710.630 ψήφους, αφήνοντας αρκετά πίσω τους υπόλοιπους αθλητές. Στη 2η θέση βρίσκεται ο Νίκολα Γιόκιτς με 1.422.121 ψήφους, στην 3η, ο Τζέισον Τέιτουμ με 1.385.851, στην 4η θέση ο Κέβιν Ντουράντ με 1.268.799 και στην 5η θέση τον Λεμπρόν Τζέιμς με 1.167.661 ψήφους.

