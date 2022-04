Κριστιάνο Ρονάλντο: Δεν παίζει στο ματς με τη Λίβερπουλ – «Η οικογένεια είναι πιο σημαντική απ’ όλα»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα ενσωματωθεί στην 11άδα που θα αγωνιστεί στο κρίσιμο ματς της Premier League, Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ίδιου και της συντρόφου του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ για το θάνατο του νεογέννητου γιου τους, ο 37χρονος επιθετικός της Γιουνάιτεντ πήρε άδεια πένθους.

«Η οικογένεια είναι πιο σημαντική από απ'όλα και ο Ρονάλντο στηρίζει τους αγαπημένους τους στην εξαιρετικά δύσκολη αυτή στιγμή. Έτσι, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως δεν θα συμμετέχει στο ματς ενάντια στη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ το απόγευμα της Τρίτης και υπογραμμίζουμε το αίτημα της οικογένειας για διακριτικότητα» αναφέρεται στην ιστοσελίδα του βρετανικού ομίλου.

You have our complete love and support, @Cristiano ❤