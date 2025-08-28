Ημέρα προκρίσεων για ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Το «εις το επανιδείν» του Ιωαννίδη στους πράσινους

Με θετικά σκορ ολοκλήρωσαν τους αποψινούς αγώνες οι ομάδες του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.

Με μια καλή εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 5-0 τη Ριέκα στην Τούμπα και πέρασε στη League Phase του Europa League.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει ισοπαλία πρόκρισης στην Σαμψούντα. Οι «πράσινοι» κατάφεραν και απέκλεισαν τους Τούρκους αντιπάλους τους με συνολικό σκορ 2-1 -χάρη στη νίκη με 2-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο- και επιστρέφουν δυναμικά στο Europa League.

Τέλος, η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 της Άντερλεχτ με γκολ από Κοϊτά και Κουτέσα και προκρίθηκε με συνολικό σκορ 3-1 μετά το 1-1 στο Βέλγιο.

Το «αντίο» του Φώτη Ιωαννίδη

Με το τέλος του αγώνα, ο Φώτης Ιωαννίδης αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, επιβεβαίωσε τη φημολογία για τη μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ.



Οι δηλώσεις του: «Να δώσω σε όλους συγχαρητήρια. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια με έναν πολύ καλό αντίπαλο και σήμερα σε μια πιεστική ατμόσφαιρα καταφέραμε να περάσουμε. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε παρά τις ευκαιρίες που έχουμε αλλά θα γίνει στο μέλλον. Στην αρχή δεν είχα αντιληφθεί τι γινόταν. Μετά στο λεωφορείο το κατάλαβα και είχα μια συγκίνηση. Είχα παραπάνω άγχος απ’ όσο συνήθως γιατί ήθελα να βοηθήσω όσο περισσότερο γίνεται την ομάδα. Το κάνω πάντα αλλά αυτή τη φορά ήταν, ίσως, η τελευταία μου φορά και το ήθελα λίγο περισσότερο από κάθε φορά.



Καλύτερα να μην έπαιζα καθόλου αν σκόραρα και δεν περνούσαμε. Όλοι αγαπάμε το σύλλογό μας κι αυτό θέλουν όλα τα παιδιά. Τώρα αν έκανα και τα δύο, ήταν ιδανικά. Δυστυχώς δε σκόραρα αλλά περάσαμε. Αυτό μετράει.



Υπάρχει προφορική συμφωνία και μένουν τα τυπικά προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή. Αυτό ξέρω τώρα και θα ενημερωθώ αργότερα κι εγώ για τα περισσότερα.



Ευχαριστώ καταρχάς τη διοίκηση που με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια, όλους τους συμπαίκτες που πέρασαν από εδώ γιατί είναι από τους λόγους που έκανα το επόμενο βήμα και κυνηγάω τα όνειρά μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω κανέναν απ’ αυτούς. Θα παραμείνουν για πάντα στη ζωή μου. Μην ξεχάσω τον κόσμο. Με στήριξε από την πρώτη στιγμή, ήταν δίπλα μου. Εγώ κρατάω και ακούω τα θετικά μόνο, έτσι είμαι σαν άνθρωπος και ότι άσχημο υπάρχει γύρο μου το απομακρύνω.



Εις το επανιδείν θα πω εγώ, όχι γιατί το λέμε, αλλά γιατί το πιστεύω».



Με πληροφορίες από ΕΡΤ sports