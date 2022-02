Η γερμανική ποδοσφαιρική ομάδα Σάλκε ανακοίνωσε ότι αφαιρεί τη ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom από τις φανέλες της, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

«Υπό το φως των γεγονότων, των εξελίξεων και της κλιμάκωσης των τελευταίων ημερών, η FC Schalke 04 αποφάσισε να αφαιρέσει το λογότυπο του κύριου χορηγού της, Gazprom, από τις φανέλες της», ανέφερε σε ανακοίνωσή της χθες, η ομάδα.

Στη θέση του χορηγού, θα αναγράφεται το όνομα της ομάδας στο εξής, ανέφερε ο ποδοσφαιρικός σύλλογος, προσθέτοντας ότι η απόφαση ελήφθη «μετά από συνομιλίες» με τη θυγατρική της Gazprom Germania.

Ο σύλλογος που εδρεύει στο Γκελζενκίρχεν, ιστορικά μια από τις ομάδες με τους καλύτερους χορηγούς στη Γερμανία, συνεργαζόταν με την Gazprom από το 2007.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι ο Matthias Warnig, εκπρόσωπος της Gazprom στο εποπτικό συμβούλιο του συλλόγου, αποχωρεί από τον ρόλο του.

Ο Warnig είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας για τον ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, η έγκριση του οποίου σταμάτησε την Τρίτη από τη γερμανική κυβέρνηση.

Η εταιρεία και ο διευθύνων σύμβουλος προσωπικά βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη.

Ο Warnig ήταν στο παρελθόν μέλος της μυστικής αστυνομίας της Στάζι στην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία, πριν γίνει στέλεχος μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Υπηρετούσε στο εποπτικό συμβούλιο της Σάλκε από το 2019.

