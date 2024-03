Χρήστος Βολικάκης: Απαντά με τους ελέγχους για ντόπινγκ που έχει περάσει - Θα κινηθεί νομικά

Νέα απάντηση έδωσε ο Χρήστος Βολικάκης στην ανακοίνωση της Διεθνούς Ένωσης Ποδηλασίας σύμφωνα με την οποία ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, ύστερα από επανεξέταση δείγματος.

Ο Χρήστος Βολικάκης είχε σχολιάσει και χθες την επανεξέταση του δείγματος που είχε δώσει πριν από οκτώ χρόνια και εν τέλει βρέθηκε θετικός στο φάρμακο LGD-4033 που επιταχύνει την αύξηση της μυϊκής μάζας.

Σήμερα ωστόσο ο Έλληνας ποδηλάτης, προς υπεράσπιση του εαυτού του, ανέβασε στα social media ορισμένους από τους ελέγχους για ντόπινγκ που πέρασε. Την ίδια ώρα μέσω του δικηγόρου του ενημερώνει ότι θα κινηθεί νομικά και ότι δεν αναγνωρίζει την ουσία που βρέθηκε στο δείγμα του αίματος του.

«Μερικοί από τους ελέγχους που έχω περάσει, όπως και το αρνητικό τεστ τον Αύγουστο του 2016 , με βιολογικό διαβατήριο όλα αυτά τα χρόνια και με αιφνίδιους ελέγχους σε όλα τα μέρη του κόσμου μέχρι και στον Άγιο δομινικο είχαν έρθει να μου πάρουν αίμα και ούρα, δεν έχω να αποδείξω τίποτα και σε κανέναν και ουδέποτε χρησιμοποίησα στην αθλητική μου καριέρα κάτι απαγορευμένο .Δεν ξέρω πόσοι αθλητές έχουν περάσει τόσους ελέγχους στη ζωή τους και αν είχε κάποιος βιολογικό διαβατήριο τόσα συνεχόμενα χρόνια. Εγώ είμαι εδώ και θα είμαι πάντα με ψηλά το κεφάλι» ανέφερε ο αθλητής στην ανάρτησή του.



Some of my doping control urine tests and blood passport 👌 this is my answer❤️

Μερικοί από τους ελέγχους που έχω περάσει , όπως και το αρνητικό τεστ τον Αύγουστο του 2016 , με βιολογικό διαβατήριο όλα αυτά τα χρόνια και με αιφνίδιους ελέγχους σε όλα τα μέρη του κόσμου 👌 μέχρι… pic.twitter.com/QumDBpplCH