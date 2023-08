Χάρι Κέιν: Υπέγραψε στη Μπάγερν με «ποσό ρεκόρ» για την Μπουντεσλίγκα

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε σήμερα τη μεταγραφή του αρχηγού της εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Γερμανίας.

Αν και η Μπάγερν Μονάχου δεν ανακοίνωσε το ακριβές ποσό για τη μεταγραφή του Χάρι Κέιν, τα γερμανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως οι Βαυαροί θα καταβάλλουν 100 εκατομμύρια ευρώ στην Τότεναμ, ενώ υπάρχει συμφωνία για επιπλέον 20 εκατ. ευρώ.

Είναι το υψηλότερο ποσό μεταγραφής που έχει καταβληθεί ποτέ από σύλλογο της Μπουντεσλίγκα, ενώ ο Χάρι Κέιν αναμένεται να παίρνει πάνω από 25 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν τα 80 εκατομμύρια ευρώ που είχε πληρώσει η Μπάγερν για την απόκτηση του Λούκας Ερναντές από την Ατλέτικο Μαδρίτης το 2019.

«Η Μπάγερν απέκτησε τον Χάρι Κέιν από την Τότεναμ. Ο Άγγλος επιθετικός υπέγραψε συμφωνία έως τις 30 Ιουνίου 2027. Θα παίξει με το νούμερο εννέα στη φανέλα του», ανέφεραν οι Βαυαροί.

«Ήταν μία απίστευτη υποδοχή για μένα και την οικογένειά μου στο Μόναχο τις τελευταίες 24 ώρες! Ανυπομονώ να ξεκινήσω! Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της Μπάγερν Μονάχου. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο και πάντα έλεγα ότι θέλω να αγωνιστώ και να αποδείξω την αξία μου στο υψηλότερο επίπεδο στην καριέρα μου. Η Μπάγερν έχει κουλτούρα νικητών, είναι υπέροχο συναίσθημα να βρίσκεσαι εδώ», ανέφερε ο Χάρι Κέιν στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Μπάγερν.

