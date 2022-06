H Maybelle Blair, θρύλος του γυναικείου μπέιζμπολ, έκανε coming out στα 95 της χρόνια

Η Maybelle Blair, μια από τις πηγές έμπνευσης πίσω από την εμβληματική ταινία A League of Their Own, έκανε coming out στα 95 της χρόνια.

H Blair, ήταν μεταξύ της πρώτης αμερικανικής γυναικείας ομάδας μπέιζμπολ, στο All-American Girls Professional Baseball League (AAGPBL), ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα μπέιζμπολ γυναικών που υπήρχε από το 1943 έως το 1954.

Το πρωτάθλημα αντιπροσωπεύει μια μοναδική πτυχή της ιστορίας του μπέιζμπολ των ΗΠΑ και ήταν ο πρόδρομος του επαγγελματικού γυναικείου μπέιζμπολ στη χώρα.

Το AAGPBL αποτέλεσε επίσης πηγή έμπνευσης για την διάσημη ταινία του 1992 A League of Their Own, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Tom Hanks, Geena Davis, Madonna, Lori Petty και Rosie O'Donnell.

Πλέον, η θρυλική μορφή του μπέιζμπολ στα 95 της χρόνια σήμερα έκανε coming out, λέγοντας δημόσια για πρώτη φορά ότι είναι ομοφυλόφιλη, κατά τη διάρκεια ενός πάνελ για μια νέα σειρά Amazon Prime βασισμένη στο πρωτάθλημα του μπέιζμπολ.

Η μορφή του AAGPBL εξέφρασε την ευτυχία της που οι νέοι παίκτες δεν χρειάζεται πλέον να κρύβουν τη σεξουαλικότητά τους και μπορούν να ζουν ως οι αυθεντικοί εαυτοί τους ενώ παίζουν το άθλημα που αγαπούν.

«Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για αυτές τις νεαρές παίκτριες να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι μόνες και ότι δεν χρειάζεται να κρύβονται», είπε.

«Κρυβόμουν για 75, 85 χρόνια, και αυτή είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που κάνω coming out».

For the majority of her life, sports legend 95-year old @AAGPBL player, Maybelle Blair felt like she had to hide her authentic self. Today she came out publicly for the first time. We couldn't be happier for her, and continue to push for love and acceptance on and off the field. pic.twitter.com/BEaCisO2RH