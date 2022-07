Γουίμπλεντον: Κόντρα Τσιτσιπά-Κύργιου κι εκτός κορτ - «Διαβολικός και νταής» - «Soft, ας με κερδίσει πρώτα»

Και εκτός κορτ συνεχίστηκε η κόντρα Νικ Κύργιου και Στέφανου Τσιτσιπά μετά το ματς στο Γουίμπλεντον που είχε ως νικητή τον Ελληνοαυστραλό.

Οι δύο παίκτες αντάλλαξαν μια ψυχρή χειραψία για τους τύπους μετά τη λήξη του παιχνιδιού, όμως η ένταση επέστρεψε στη συνέντευξη Τύπου.

«Κι εγώ θα ήμουν εκνευρισμένος αν έχανα δεύτερη φορά σε δύο εβδομάδες από κάποιον» είπε ο Κύργιος που νίκησε με ανατροπή 3-1 τον Τσιτσιπά και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Γουίμπλεντον.

«Ίσως πρέπει να βρει τρόπο να με νικήσει μερικές φορές πρώτα» πρόσθεσε.

Ο Τσιτσιπάς ήταν ο πρώτος που μπήκε στην αίθουσα για την καθιερωμένη συνέντευξη.

Απέδωσε στον Ελληνοαυστραλό «διαρκές μπούλινγκ», λέγοντας πως «εκφοβίζει τους αντιπάλους. Ήταν μάλλον ο ίδιος νταής στο σχολειο. Δε μ'αρέσουν οι νταήδες. Δε μ'αρέσουν οι άνθρωποι που ταπεινώνουν τους άλλους».

«Έχει κάποια καλά στο χαρακτήρα του, επίσης. Όμως έχει και μια διαβολική πλευρά, η οποία όταν εκτεθεί, μπορεί να βλάψει τους ανθρώπους γύρω του» ανέφερε ο 23χρονος.

Stefanos Tsitsipas calling Nick Kyrgios a bully. "It's constant bullying. That's what he does. He bullies his opponents. He probably was a bully at school" https://t.co/5H7bimsC2h pic.twitter.com/xBJUQBs6Fp — NoFirstName claycourtdal (@SMSTNS) July 2, 2022

«Ήταν σαν τσίρκο», είπε αρχικά ο Τσιτσιπάς, ο οποίος απολογήθηκε για την απόφαση του να... σημαδεύει με την μπάλα τον Κύργιο: «Σημάδεψα τον αντίπαλό μου, αλλά αστόχησα. Πρέπει να σταματήσει όλο αυτό, δεν είναι εντάξει. Κάποιος πρέπει να του μιλήσει. Υπάρχει οργή πίσω από αυτό, είναι σίγουρο. Δεν έχω συνηθίσει να παίζω έτσι, αλλά δεν γίνεται να είμαι σαν ρομπότ και να το αγνοήσω. Έχει συμβεί τρεις, τέσσερις φορές. Μια φορά, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν συμβαίνει τόσες φορές, σε εκνευρίζει. Γιατί είσαι εκεί και κάνεις τη δουλειά και ακούς θόρυβο από την άλλη πλευρά χωρίς κανέναν λόγο.

«Ήταν πολύ άσχημο εκ μέρους μου. Δεν το έχω ξανακάνει, να πετάξω την μπάλα έξω από το court. Ζήτησα συγγνώμη από τους ανθρώπους, δεν ξέρω τι συνέβαινε στο κεφάλι μου. Ήταν και όλο αυτό το τσίρκο στην άλλη πλευρά του φιλέ. Είχε αρχίσει να γίνεται πολύ κουραστικό. Απλά συνέβη, δεν χτύπησα κανένα. Χτύπησα έναν τοίχο, ευτυχώς. Δεν θα το ξανακάνω, είναι σίγουρο. Είναι ευθύνη μου, όμως κάτι προκάλεσε αυτή τη συμπεριφορά στην οποία δεν έχω συνηθίσει τον εαυτό μου».

How the arguments started, defaulting the match argument against #Tsitsipas #Kyrgios could have won this match if that ball had hit a spectator



Kyrgios argument was the violent intent should have been enough to be given the win.#Wimbledon#Wimbledon2022 pic.twitter.com/oA6oxwfth8 — RESPONDI433 (@Respondi433) July 2, 2022

«Εκείνος με σφυροκοπούσε με τα μπαλάκια»

Όταν οι κατηγορίες αυτές μεταφέρθηκαν στον Κύργιο από δημοσιογράφο, ο ίδιος απάντησε πως δεν ήταν σίγουρος πώς ακριβώς εκφόβισε τον Τσιτσιπά.

«Αυτός έριχνε τα μπαλάκια σε μένα, αυτός ήταν που χτύπησε ένα θεατή, αυτός ήταν που το έσκασε από το κορτ. Εγώ δεν έκανα τίποτα» απάντησε το νούμερο 40 της παγκόσμιας κατάταξης.

«Εκτός του να πηγαινοέρχομαι στο διαιτητή για λίγο, δεν έκανα τίποτα ασεβές κατά του Στέφανου, δεν το νομίζω. Δεν τον σφυροκοπούσα με μπαλάκια» πρόσθεσε.

Στη συνέντευξη στο γήπεδο, αμέσως μετά τη νίκη του, ο Κύργιος είπε πως εξακολουθεί να «αγαπά» τον Τσιτσιπά με τον οποίο έπαιξε νταμπλ στην Ουάσινγκτον το 2019.

Ωστόσο, στη συνέντευξη Τύπου πρόσθεσε πως στο γήπεδο «δε θα γινόταν φίλος του».

«Δεν είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό. Εγώ έχω αντιπάλους που είναι πραγματικά ανταγωνιστικοί. Αν επηρεάστηκε από αυτό σήμερα, τότε αυτό είναι που τον συγκρατεί. Aν αυτό επηρεάσει το παιχνίδι του, τότε είναι soft» είπε ο Κύργιος.

"To come in here and say I bullied him and stuff, that's just soft. We're not cut from the same cloth" - Kyrgios on Tsitsipas pic.twitter.com/ARkQIykXut — Kenny Ducey (@KennyDucey) July 2, 2022

Όσο για τον χαρακτηρισμό... τσίρκο, είπε: «Εγώ αισθάνομαι υπέροχα. Το τσίρκο είχε να κάνει με αυτόν σήμερα. Εγώ αισθανόμουν υπέροχα. Αισθάνομαι μια χαρά, είμαι έτοιμος να ξαναπαίξω και αύριο. Απλά προσπαθεί να τα ρίξει σε μένα, έχει σοβαρά θέματα. Εγώ είμαι καλός στα αποδυτήρια, έχω πολλούς φίλους, για να ξέρετε. Είμαι από τους πιο συμπαθείς. Αυτόν δεν τον συμπαθούν, ας το πούμε».

