Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τραυματίστηκε στη μέση στον πρώτο αγώνα για τα play offs

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Mιλγουόκι Μπακς Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι των play offs του NBA απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέστη θλάση στη μέση μετά από μια σύγκρουση με τον Κέβιν Λοβ στην 1η περίοδο της αναμέτρησης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η άσχημη πτώση στο παρκέ ήταν ιδιαίτερη επώδυνη για τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Αποτέλεσμα του τραυματισμού του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της αποχώρησής του από το παιχνίδι, αφού δεν κατέστη ικανός να συνεχίσει, ήταν οι Μιλγουόκι Μπακς να ηττηθούν ανέλπιστα από τους Μαϊάμι Χιτ εντός έδρας με σκορ 117-130.

