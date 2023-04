Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξανά υποψήφιος για MVP στο NBA- Απέναντι σε Εμπίντ και Γιόκιτς

Στην τελική τριάδα των υποψηφίων για τη σεζόν 2022/23 βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που έχει κερδίσει δύο φορές τον τίτλο του MVP του ΝΒΑ (2018/18 και 2019/20).

Ο Greek Freak είναι φέτος υποψήφιος μαζί με τον επίσης All-Star Τζόελ Έμπιντ των Φιλαδέλφεια 76ερς, ο οποίος εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για το βραβείο, και τον Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς, νικητή στις δύο τελευταίες σεζόν (2020/21 και 2021/22).

«Ο Γιάννης είναι ο ΜΟΝΟΣ παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με μέσο όρο 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ, και 5+ ασίστ σε 55%+ σουτ σε μια σεζόν. Συγχαρητήρια που είσαι φιναλίστ για τον MVP!», έγραψαν οι Μιλγουόκι Μπακς στο Τwitter.

Giannis is the ONLY player in NBA history to average 30+ PPG, 10+ RPG, and 5+ APG on 55%+ shooting in a season.



