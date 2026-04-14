Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση μου, πρέπει να ρωτήσω τη σύζυγό μου»

Η απάντηση που έδωσε όταν ρωτήθηκε σχετικά με το μέλλον του στους Μπακς

Μετά την ολοκλήρωση της σεζόν 2025-26 των Μιλγουόκι Μπακς, το ενδιαφέρον στρέφεται για ακόμη μία φορά στο μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Athletic, ο δύο φορές MVP ρωτήθηκε αν θεωρεί πως έχει δώσει τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα των Μπακς.

«Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση», απάντησε αρχικά, για να προσθέσει: «Στο τέλος της χρονιάς, πάντα κάνετε καλές ερωτήσεις. Δεν ξέρω. Δεν εξαρτάται πια από μένα. Δεν εξαρτάται από μένα. Θα δούμε».

Σε επόμενη ερώτηση για το ενδεχόμενο παραμονής ή αποχώρησής του από την ομάδα, ο Έλληνας σταρ του NBA απάντησε με χιουμοριστική διάθεση, φέρνοντας στη συζήτηση τη σύζυγό του, Μαράια Ριντλσπρίγκερ.

«Μμμ.. Τι θα έκανα τότε; Υποθετικά; Ξέρω. Πρώτα απ' όλα, δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση μου. Πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου. Αν η γυναίκα μου πει ναι, ναι. Αν πει όχι, όχι. Εξαρτάται από εκείνη. Οπότε πρέπει να τη ρωτήσετε εσείς. Βρείτε την στα social media. Ακολουθήστε το podcast της. Δεν ξέρω αν έχει. Ρωτήστε την. Ό,τι πει, θα κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Με πληροφορίες από The Athletic / New York Times