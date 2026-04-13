Αντετοκούνμπο για Μπακς: «Δεν ξέρω εάν ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι»

Αιχμές για το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς άφησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Παρά το γεγονός ότι έχει αναρρώσει από τον τραυματισμό του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μένει στον πάγκο.

Μετά την ολοκλήρωση της regular season του NBA 2025-26, ο Έλληνας μπασκετμπολίστας σχολίασε πως η σεζόν δεν κύλησε όπως περίμενε για την ομάδα του και αποκάλυψε ακόμη, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί κάποια πρόταση για νέο συμβόλαιο.

Στην ερώτηση, εάν είναι ο τελευταίος του αγώνας με τους Μπακς, απάντησε: «Δεν ξέρω, δεν εξαρτάται πια από μένα».

Ερωτηθείς για το μέλλον του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε: «Να υπογράψω; Ένα συμβόλαιο; Όχι. Αλλά, θα δούμε όταν φτάσουμε εκεί. Μέχρι τον Οκτώβριο μένουν οκτώ μήνες, επτά μήνες. Είναι πολύς καιρός. Αλλά κάποιος πρέπει να σου κάνει μια πρόταση για να υπογράψεις. Δεν μου έχει προσφερθεί επέκταση. Οπότε, αν αυτό είναι στο τραπέζι, τότε θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου. Αλλά αν δεν είναι στο τραπέζι, τότε πρέπει να επικεντρωθώ στο πώς μπορώ να αποδείξω την αξία μου, να βγω στο γήπεδο και να κάνω αυτό που κάνω. Δεν ξέρω, δεν εξαρτάται πια από μένα».

Αντετοκούνμπο για Μπακς: «Δεν μπόρεσα να μπω στο γήπεδο τώρα. Ποιος αποφασίζει;»

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε στα τελευταία ματς, ανέφερε: «Δεν έχω τον έλεγχο. Δεν νομίζω ότι είχα ποτέ πρωτόκολλο επιστροφής στη δράση, αλλά από όσο καταλαβαίνω ήταν ότι έπρεπε να παίξω 3 εναντίον 3 στην προπόνηση για να μπορέσω να είμαι διαθέσιμος. Το έκανα αυτό πολλές φορές. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αρνηθεί τη συμμετοχή στην προπόνηση. Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό, ποιος το σκέφτηκε, αλλά αυτό είναι ασέβεια προς αυτό που έχω κάνει για αυτήν την ομάδα και τον τρόπο που συμπεριφέρομαι σε όλη μου την καριέρα. Αλλά έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Δεν μπόρεσα να μπω στο γήπεδο τώρα. Ποιος αποφασίζει; Πιθανώς προέρχεται από τον προπονητή, πιθανώς προέρχεται από τα μέλη της διοίκησης ή τους ιδιοκτήτες. Έτσι, νόμιζα ότι είχα τον έλεγχο, κάπως σαν, “Εντάξει, αν είμαι υγιής, θα παίξω”. Αλλά αυτό μου δείχνει ότι όχι μόνο εγώ, αλλά και οι παίκτες γενικά, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μας έχουν πει. Οπότε, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, όχι. Δεν ένιωθα ότι είχα τον έλεγχο».

Τέλος, αναφερόμενος στη σεζόν των Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε: «Ήμασταν πολύ κακοί. Πόσες νίκες έχουμε; 32; Αυτό είναι το δεύτερο χειρότερο ρεκόρ που είχα ποτέ όσο είμαι στους Μπακς. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Δεν πίστευα ότι θα ήμασταν σε αυτή τη θέση πέρυσι, οπότε δεν ξέρω σε ποια θέση θα είμαστε του χρόνου. Νιώθω ότι αυτή η σεζόν, όχι μόνο λόγω του τρόπου που πήγε, ήταν σίγουρα εξαντλητική για μένα, και για το πώς όλοι προσέγγισαν την κατάστασή μου και την κατάσταση με τους Μπακς. Αλλά και πάλι, αν ήταν εξαντλητική για μένα, σίγουρα ήταν εξαντλητική για την ομάδα και για τον οργανισμό».

Με πληροφορίες Ertsports.gr



