Παραλίγο τραγωδία στο Grand Prix της Μόντσα, καθώς στη διάρκεια του αγώνα συγκρούστηκαν τα μονοθέσια των Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν, με τον Γερμανό να γλιτώνει τα χειρότερα από το HALO.

O Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής μετά την έξοδό του από τα πιτς συγκρούστηκε με τον Μαξ Φερστάπεν, με την Red Bull του Ολλανδού να καβαλά κυριολεκτικά την Mercedes του Χάμιλτον.

Incredible image from the Grand Prix… without the safety ‘Halo’, that could have killed Lewis Hamilton. pic.twitter.com/lBU8PppSEs