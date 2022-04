Φιλικό Ολυμπιακός-Σαχτάρ: Λούτρινα στις κερκίδες για τα νεκρά παιδιά, ονόματα βομβαρδισμένων πόλεων στις φανέλες

Τη Σαχτάρ Ντονέτσκ υποδέχεται ο Ολυμπιακός στο Φάληρο, σε διεθνή φιλικό αγώνα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση που έκανε η ουκρανική ομάδα, οι φανέλες των φιλοξενούμενων δε θα έχουν τυπωμένα τα ονόματά τους στο πίσω μέρος, αλλά εκείνα των πόλεων της χώρας τους που βρέθηκαν στο «στόχαστρο» από τον ρωσικό στρατό.

Facebook Twitter Φωτ.: Eurokinissi.

«Στον φιλανθρωπικό αγώνα με τον Ολυμπιακό, οι παίκτες της Σαχτάρ θα φορέσουν φανέλες με τα ονόματα 10 ηρωικών πόλεων που αντιστάθηκαν λυσσαλέα στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», γράφει η ομάδα.

Οι πόλεις αυτές είναι οι εξής: Μαριούπολη, Ίρπιν, Μπούσα, Χοστομέλ, Χάρκοβο, Βολνοβάκα, Τσερνίχιβ, Χερσώνα, Οκτίρκα, Μικολαΐβ.

At the charity match against Olympiacos,Shakhtar players will wear shirts featuring the names of 10 hero cities that fiercely resisted Russia's invasion of Ukraine.



💙 Mariupol

💛 Irpin

💙 Bucha

💛 Hostomel

💙 Kharkiv

💛 Volnovakha

💙 Chernihiv

💛 Kherson

💙 Okhtyrka

💛 Mykolaiv pic.twitter.com/oiYpQ9yRyD