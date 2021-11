Ακόμη πιο ανήσυχος δήλωσε ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Γυναικών (WTA) για την τύχη της Πενγκ Σουάι, μετά τη δημοσίευση επιστολής στα κρατικά κινεζικά μέσα που φέρεται να έχει την υπογραφή της τενίστριας.



«Σχετικά με την πρόσφατη είδηση που κυκλοφόρησε στην επίσημη ιστοσελίδα της WTA, το περιεχόμενο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ή πιστοποιηθεί από εμένα και κυκλοφόρησε χωρίς τη συναίνεσή μου» γράφει μεταξύ άλλων η επιστολή.

«Η είδηση που περιλαμβάνει την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης, δεν αληθεύει. Δεν είμαι αγνοούμενη ούτε κινδυνεύω. Απλώς ξεκουράζομαι στο σπίτι μου και όλα είναι καλά. Ευχαριστώ ξανά για το ενδιαφέρον» αναφέρεται στην επιστολή που αποδίδεται στη Σουάι.



Επιπλέον, ζητείται σε τυχόν μελλοντικές ανακοινώσεις της η WTA να επαληθεύει την ακρίβεια των λεγομένων με την ίδια και να δημοσιεύει με τη συναίνεσή της.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI