Euroleague: Άγριο ξύλο ανάμεσα στους παίκτες της Ρεάλ και της Παρτιζάν

Ο δεύτερος αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτιζάν στο γήπεδό της στην ισπανική πρωτεύουσα για τον δεύτερο αγώνα των playoff της Euroleague αμαυρώθηκε από επεισόδια και αποβολές.

Όλα ξεκίνησαν δυο λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού της Euroleague με τους Μαδριλένους να βρίσκονται πίσω στο σκορ 95 – 80. Εκείνη τη στιγμή ένα σκληρό φάουλ του γκαρντ των Μαδριλένων Σέργιο Γιουλ στον Αμερικανό φόργουρντ Κέβιν Πάντερ προκάλεσε πανικό και οδήγησε σε σύρραξη των παικτών των δύο ομάδων.

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM

Ο Γιαμπουσέλε χτύπησε τον Πάντερ, ο Ντεκ έριξε στο έδαφος τον Έξουμ με τον δεύτερο να τραυματίζεται. Έπεσαν μπουνιές μεταξύ παικτών και στελεχών των δύο ομάδων, με τον αγώνα να μετατρέπεται σε ροντέο.

After the brawl on the court, Dante Exum leaves the court only with the help of his teammates and medical staff 😟 #EuroLeague pic.twitter.com/QgLkYkvCX6