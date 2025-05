Επιστρέφει στο ρινγκ στα 46 του ο Μάνι Πακιάο

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον τελευταίο του αγώνα, ο Μάνι Πακιάο ανακοίνωσε την επιστροφή του στην ενεργό δράση, δηλώνοντας έτοιμος να διεκδικήσει ξανά τίτλο σε ηλικία 46 ετών.

Ο Φιλιππινέζος θρύλος της πυγμαχίας θα αντιμετωπίσει τον Μάριο Μπάριος, πρωταθλητή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Πυγμαχίας (WBC) στην κατηγορία των ημιμεσαίων βαρών, στις 19 Ιουλίου στο Λας Βέγκας. Αν τα καταφέρει, θα γίνει ο γηραιότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της κατηγορίας.

«Επέστρεψα. Πάμε να γράψουμε ιστορία», ανέφερε ο Πακιάο σε ανάρτησή του στα social media.

Ο ίδιος κατέχει ήδη το σχετικό ρεκόρ: σε ηλικία 40 ετών είχε κερδίσει τον Κιθ Θέρμαν το 2019 και είχε στεφθεί πρωταθλητής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (WBA).

