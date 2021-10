Στη δίνη έντονων επικρίσεων στην Κίνα βρίσκεται ο παίκτης των Boston Celtics, Ενές Καντέρ ο οποίος αποκάλεσε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ «στυγνό δικτάτορα» σε μήνυμά του στο Twitter.

Έκτοτε, το όνομά του έχει μπλοκαριστεί στον κινεζικό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, ενώ η μετάδοση των αγώνων της ομάδας του βαίνουν προς ακύρωση.



«Προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή» του χρέωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας.



«Το μήνυμά μου για την κινεζική κυβέρνηση είναι ελευθερία στο Θιβέτ. Το Θιβέτ ανήκει στους Θιβετιανούς» είπε ο Καντέρ στους followers του μέσω του βίντεο όπου εμφανίστηκε φορώντας ένα Τ-shirt με τον Δαλάι Λάμα.



Την ίδια ημέρα με την ανάρτηση αυτού του βίντεο, ο Καντέρ παρουσίασε να τα παπούτσια με αναγεγραμμένη την προσταγή «Ελευθερία στο Θιβέτ» που σχεδίασε ο Κινέζος αντιφρονών καρτουνίστας Badiucao. Σκόπευε να τα φορέσει στο ματς κόντρα στους New York Knicks, στο οποίο όμως τελικά δεν έπαιξε. Ασαφές παραμένει έως τούτη την ώρα αν η απόφαση να παραμείνει στον πάγκο σχετιζότα με το πολιτικό του μήνυμα.

More than 150 Tibetan people have burned themselves alive!! — hoping that such an act would raise more awareness about Tibet.



I stand with my Tibetan brothers and sisters, and I support their calls for Freedom.#FreeTibet #FreedomShoes pic.twitter.com/MKxfs1l7GA