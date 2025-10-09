Ένας χρόνος χωρίς τον Τζορτζ Μπάλντοκ: Τι μας έχει δείξει το πόρισμα για το θάνατο του

Ένας χρόνος πέρασε από τη μέρα που ο Τζορτζ Μπάλντοκ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι όπου διέμενε στη Γλυφάδα. Από την πρώτη στιγμή, οι αρχές είχαν αποδώσει τον θάνατό του σε πνιγμό, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Το επίσημο πόρισμα των βρετανικών αρχών επιβεβαίωσε το καλοκαίρι πλήρως εκείνα τα ευρήματα, δίνοντας οριστικό τέλος σε κάθε υπόθεση ή αμφιβολία γύρω από τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.

Ο 31χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής, μέλος της Εθνικής Ελλάδας και του Παναθηναϊκού, έχασε τη ζωή του από πνιγμό, σύμφωνα με την τελική ιατροδικαστική έκθεση που εκδόθηκε στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Μίλτον Κέινς. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν μηδενική παρουσία αλκοόλ ή ουσιών, ενώ η νεκροψία αποκάλυψε διογκωμένη καρδιά – παράγοντα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μπορούσε να τον καταστήσει ευάλωτο σε αρρυθμίες και αιφνίδια απώλεια αισθήσεων.

Τζορτζ Μπάλντοκ: Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Το βρετανικό πόρισμα, που δημοσιοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου 2025, αποδίδει τον θάνατο του Μπάλντοκ αποκλειστικά σε πνιγμό, χαρακτηρίζοντάς τον «ατύχημα». Ο ανώτερος ιατροδικαστής Τομ Όσμπορν ανέφερε πως ο ποδοσφαιριστής δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ουσίες, αποκλείοντας κάθε ξένο παράγοντα. Η διογκωμένη καρδιά του, ωστόσο, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο που οδήγησε σε απώλεια αισθήσεων την ώρα που κολυμπούσε.

Τα ευρήματα συμβαδίζουν πλήρως με την έρευνα των ελληνικών αρχών, που από την πρώτη στιγμή είχαν αποδώσει τον θάνατο σε πνιγμό εντός ύδατος. Ο Μπάλντοκ βρέθηκε το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου 2024 στον πυθμένα της πισίνας του σπιτιού του στη Γλυφάδα. Η νεκροτομή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών επιβεβαίωσε την αιτία θανάτου, χωρίς κακώσεις ή ίχνη πάλης. Τα τοξικολογικά αποτελέσματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βρετανία, ήταν καθαρά.

Η Αστυνομία Αττικής ολοκλήρωσε εξονυχιστική έρευνα στον χώρο, συλλέγοντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, χωρίς να εντοπιστούν ενδείξεις εγκληματικής δράσης. Σύμφωνα με το πόρισμα, ο ποδοσφαιριστής εντοπίστηκε νεκρός αρκετές ώρες αργότερα, έπειτα από ειδοποίηση της συντρόφου του που ανησύχησε όταν δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά της.

Οι αντιδράσεις

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ σε Ελλάδα και Αγγλία. Ο Παναθηναϊκός, σε επίσημη ανακοίνωση, μίλησε για «ανείπωτη απώλεια» και κάλεσε σε σεβασμό της μνήμης του, ενώ η Εθνική Ελλάδας δημοσίευσε φωτογραφία του με το μήνυμα: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, φίλε». Στο Wembley, πριν από τον αγώνα Αγγλίας–Ελλάδας, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Η οικογένεια του Μπάλντοκ περιέγραψε μέσω των βρετανικών ΜΜΕ τον Τζορτζ ως «πατέρα, γιο και φίλο με απίστευτη καλοσύνη και ενέργεια», αποκαλύπτοντας ότι επρόκειτο να επιστρέψει στην Αγγλία για να γιορτάσει τα πρώτα γενέθλια του γιου του.

Ένα χρόνο μετά, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Στις 5 Οκτωβρίου 2025, ο Παναθηναϊκός τίμησε τον ποδοσφαιριστή σε αγώνα πρωταθλήματος, με τη φανέλα του και το μήνυμα «Always with us, George Baldock» να δεσπόζουν στις εξέδρες. Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές διέθεσαν μέρος του πριμ τους στην οικογένειά του, ενώ ο ΠΣΑΠΠ καθιέρωσε τιμητική διάκριση στο όνομά του για αθλητές που ξεχωρίζουν για το ήθος τους.