Συμβολική κίνηση από την Τσέλσι στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ

Σημαντική κίνηση αλληλεγγύης από την Τσέλσι προς τιμήν του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Οι «Μπλε» τύπωσαν φανέλα με το όνομα και τον αριθμό του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού (Νο32), ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Οι βασικοί παίκτες της ομάδας στον αγώνα του Conference League φωτογραφήθηκαν κρατώντας τη φανέλα, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα αθλητή.

«Για τον Τζορτζ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Τζορτζ Μπάλντοκ και όλους στον Παναθηναϊκό, μετά την πρόσφατη, θλιβερή απώλεια του αμυντικού», ανέφερε η Τσέλσι στον επίσημο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

For George. 💙



Our thoughts go out to George Baldock's family, and everyone at Panathinaikos FC, following the sad passing of the defender recently.#CFC | #UECL pic.twitter.com/ZP8ZBikIcq