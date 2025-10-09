ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Ελλάδα - Σκωτία: Η ενδεκάδα της Εθνικής στη Γλασκώβη

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ελλάδα - Σκωτία: Η ενδεκάδα της Εθνικής στη Γλασκώβη Facebook Twitter
Οι 11 παίκτες που επέλεξε ο Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα Ελλάδας - Σκωτίας / Φωτ.: Eurokinissi
0

Λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα της αναμέτρησης Ελλάδα - Σκωτία, για την 3η αγωνιστική του Γ΄ Ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Από τους «εκλεκτούς» του ομοσπονδιακού τεχνικού απουσιάζει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση, ενώ στη θέση του Μουζακίτη επιλέχθηκε ο Κουρμπέλης. Κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο Τζολάκης.

Η ενδεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Μασούρας, Τζόλης, Παυλίδης.

Ελλάδα - Σκωτία: Το κανάλι μετάδοσης και η ώρα έναρξης του αγώνα

Μετά την ήττα με 3-0 από τη Δανία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Εθνική Ελλάδας επικεντρώνεται στον αγώνα με τη Σκωτία.

Το πρώτο ματς είναι απέναντι στη Σκωτία θα πραγματοποιηθεί στο Χάμπτεν Παρκ απόψε, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 21:45. Η αναμέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό του ALPHA και το ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο 36χρονος Νορβηγός, Έσπεν Έσκας, με βοηθούς του, τους Γιαν Έρικ Ένγκαν και Ίσαακ Ελίας Μπασέβκιν.

Η αποστολή της Εθνικής αναχώρησε το απόγευμα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό την Σκωτία, ενόψει της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Επόμενος σταθμός για την ομάδα η Κοπεγχάγη, ενόψει του αγώνα με τη Δανία, την Κυριακή στις 12 Οκτωβρίου.

 
Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιαπωνία: Ο τεχνικός διευθυντής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έβλεπε σε πτήση εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Αθλητισμός / Ιαπωνία: Ο τεχνικός διευθυντής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έβλεπε σε πτήση εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Ο τεχνικός διευθυντής της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας καταδικάστηκε σε αναστολή 18 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ στη Γαλλία μετά τη σύλληψή του σε πτήση με παιδικές πορνογραφικές εικόνες. Η JFA τερμάτισε άμεσα το συμβόλαιό του
LIFO NEWSROOM
Ο viral σκοπευτής των Ολυμπιακών ξανά στην κορυφή – Τρία χρυσά για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό 2025

Αθλητισμός / Ο viral σκοπευτής των Ολυμπιακών ξανά στην κορυφή – Τρία χρυσά για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό 2025

Αυτή τη φορά, οδήγησε την εθνική ομάδα της Τουρκίας σε σαρωτική επικράτηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αεροβόλων Όπλων, που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη
LIFO NEWSROOM
Aurelien Fontenoy: Ο Γάλλος ποδηλάτης που «κατέκτησε» τον Πύργο του Άιφελ

Αθλητισμός / Aurelien Fontenoy: Ο Γάλλος ποδηλάτης που «κατέκτησε» τον Πύργο του Άιφελ

Ο ποδηλάτης Aurelien Fontenoy κατέρριψε κάθε ρεκόρ ανεβαίνοντας τον Πύργο του Άιφελ με ποδήλατο σε μόλις 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, χωρίς να ακουμπήσει το έδαφος. Ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα στο πλαίσιο του πρότζεκτ “The Climb”, που έχει κατακτήσει το διαδίκτυο
LIFO NEWSROOM
When Nobody’s Watching: Πριν κλωτσήσουν τη μπάλα, πρέπει να νικήσουν την προκατάληψη

Οθόνες / When Nobody’s Watching: Πριν κλωτσήσουν τη μπάλα, πρέπει να νικήσουν την προκατάληψη

Η Ελλάδα κάνει τα πρώτα της σοβαρά βήματα για να σταθεί ισότιμα στο ευρωπαϊκό γήπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου - Το νέο ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ, “When Nobody’s Watching”, ρίχνει φως στις ζωές των αθλητριών που παλεύουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΛΑΡΗΣ
Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Οι Ολλανδοί κέρδισαν εκτός έδρας μετά από 56 χρόνια

Αθλητισμός / Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Οι Ολλανδοί κέρδισαν εκτός έδρας μετά από 56 χρόνια

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς μέχρι χτες είχε κερδίσει εκτός έδρας μόνο τέσσερις φορές για το Κύπελλο Ιντερτότο - Τελευταία εκτός έδρας νίκη στις 2 Αυγούστου του 1969 εναντίον της Λουγκάνο
LIFO NEWSROOM
 
 