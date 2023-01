Εκτός Αυστραλιανού Όπεν η Ναόμι Οσάκα - Ανησυχία για την κατάστασή της

Η δις πρωταθλήτρια του Australian Open Ναόμι Οσάκα δεν θα συμμετάσχει στο κορυφαίο τουρνουά τένις, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του πρώτου Grand Slam της σεζόν που ξεκινά στις 16 Ιανουαρίου, χωρίς να διευκρινίσουν τον λόγο.

Η Οσάκα έχει να παίξει από τον Σεπτέμβριο και πολλοί θεωρούσαν πιθανή την επιστροφή της στο Melbourne Park μετά την ανάρτηση φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα από το ταξίδι της στην Ευρώπη με τον Αμερικανό ράπερ φίλο της, Cordae.

«Η Ναόμι Οσάκα αποσύρθηκε από το Australian Open. Θα μας λείψει στο #AO2023», έγραψε στο Twitter το Australian Open. «Η Νταγιάνα Γιαστρεμσκα περνάει στο βασική κλήρωση.»

Naomi Osaka has withdrawn from the Australian Open. We will miss her at #AO2023 💙