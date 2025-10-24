Δώρα Γκουντούρα: «Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά»

Η Δώρα Γκουντούρα, πρωταθλήτρια στο αγώνισμα της σπάθης, αποκάλυψε πως αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το δεξί της μάτι.

Η ίδια, μέσω ανάρτησης στο Instagram, μοιράστηκε τα συναισθήματά της, γράφωντας χαρακτηριστικά πως «διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου.»

Η 28χρονη πρωταθλήτρια είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη ανάρτησή της πως είχε υποστεί αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

«Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά. Δυστυχώς, μερικές μάχες δεν τις επιλέγουμε αλλά ακόμα κι έτσι επιλέγουμε πώς θα τις δώσουμε. Νιώθω τυχερή που στη διαδρομή αυτή συναντώ ανθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν, Φωτίζουν.», συνεχίζει στην ανάρτησή της, η οποία συνοδεύεται με δύο φωτογραφίες της από το νοσοκομείο.