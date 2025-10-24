ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Δώρα Γκουντούρα: «Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά»

Η Ελληνίδα ξιφομάχος, μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δώρα Γκουντούρα: «Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά»
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Η Δώρα Γκουντούρα, πρωταθλήτρια στο αγώνισμα της σπάθης, αποκάλυψε πως αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το δεξί της μάτι.

Η ίδια, μέσω ανάρτησης στο Instagram, μοιράστηκε τα συναισθήματά της, γράφωντας χαρακτηριστικά πως «διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου.»

Η 28χρονη πρωταθλήτρια είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη ανάρτησή της πως είχε υποστεί αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

«Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά. Δυστυχώς, μερικές μάχες δεν τις επιλέγουμε αλλά ακόμα κι έτσι επιλέγουμε πώς θα τις δώσουμε. Νιώθω τυχερή που στη διαδρομή αυτή συναντώ ανθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν, Φωτίζουν.», συνεχίζει στην ανάρτησή της, η οποία συνοδεύεται με δύο φωτογραφίες της από το νοσοκομείο.

