Δανία - Ελλάδα: Τι ώρα αύριο ο αγώνας

Μετά και την ήττα της Εθνικής στην Σκωτία με 3-1, οι Σκανδιναβοί βρίσκονται σε θέση ισχύος με 7 βαθμούς

Η άφιξη της Εθνικής στην Κοπεγχάγη/ Φωτ.: Eurokinissi
Με δύο γκολ του Χόιλουντ, η Δανία έκανε «περίπατο» στον 3ο όμιλο των προκριματικών και με το εμφατικό 6-0 επί της Λευκορωσίας (4-0 από ημίχρονο) διατηρήθηκε στην κορυφή του γκρουπ.

Αύριο, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, είναι το μεγάλο ματς με την Ελλάδα στην Κοπεγχάγη.

Μετά και την ήττα της Εθνικής στην Σκωτία με 3-1, οι Σκανδιναβοί βρίσκονται σε θέση ισχύος με 7 βαθμούς, όσους και οι Σκωτσέζοι, με την Ελλάδα να παίζει το τελευταίο της χαρτί στην πρωτεύουσα της Δανίας το βράδυ της Κυριακής.

Δανία - Ελλάδα: Τι ώρα αύριο ο αγώνας

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 21:45 και θα μεταδοθεί από τον Alpha και το ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Στέλιος Μανωλάς, φιλοξενήθηκε στον «Κόσμο των Σπορ» και μίλησε για την αναμέτρηση της Εθνικής απέναντι στη Δανία (12/10, 21:45) για την τέταρτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ.

Ο Στέλιος Μανωλάς τόνισε πως η Ελλάδα έχει καλή ομάδα και ποιοτικούς παίκτες, όμως για να έχει τύχη μέσα στο Parken Stadium, πρέπει να κρατήσει το μηδέν στην αμυντική της γραμμή. Αυτό θα είναι το «κλειδί», για να έχει μπορέσει η Εθνική, να πάρει το διπλό στην έδρα της Δανίας.

 
 
