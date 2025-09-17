Champions League: Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Πάφο

Με ισοπαλία 0 - 0 έληξε το Ολυμπιακός - Πάφος στον αγώνα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι δεν εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαν από το 26ο λεπτό της αναμέτρησης ούτε να διασπάσουν την άμυνα των φιλοξενούμενων στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με αποτέλεσμα το παιχνίδι να λήξει χωρίς τέρματα.

Στα highlights του αγώνα, είναι το αυτογκόλ που παραλίγο να μπει στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης βγήκε εκτός της περιοχής του για να διώξει την μπάλα, η οποία όμως χτύπησε στον Ντράγκομιρ και πέρασε άουτ, κοντά στην εστία του Ολυμπιακού.

Στο 10ο λεπτό ο Τζάτζα βρήκε χώρο από τα δεξιά, έτρεξε, έφερε την μπάλα στο αριστερό και εκτέλεσε, όμως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε με άνεση. Στο 26ο λεπτό η Πάφος έμεινε με 10 παίκτες. Σε όλο το ημίχρονο, ο Ολυμπιακός έμοιαζε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, χωρίς όμως να υπάρξει γκολ.

Στο δεύτερο μέρος Μουζακίτης και Ταρέμι πήραν τις θέσεις των Γκαρθία και Στρεφέτσα αντίστοιχα. Στο 48′ ο Ροντινέι έβγαλε ελπιδοφόρα σέντρα από τα δεξιά με κατεύθυνση τον Ελ Κααμπί, αλλά η κεφαλιά του Μαροκινού φορ πέρασε άουτ.

Ο Όρσιτς επιχείρησε να αιφνιδιάσει τον Πασχαλάκη με ένα μακρινό σουτ στην κίνηση, αλλά η μπάλα πέρασε μακριά από την εστία στο 62ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός είχε διπλή ευκαιρία με τον αρχηγό του στο 68′ και στο 69′. Αρχικά, ο Ρέτσος με σουτ εκτός περιοχής ανάγκασε τον Μιχαήλ να διώξει σε κόρνερ. Το κόρνερ εκτελέστηκε και ο Έλληνας διεθνής στόπερ είδε τον Κύπριο κίπερ να του λέει εντυπωσιακά όχι στην κεφαλιά που “έπιασε”.

Στο 73′ ο Όρσιτς εκτέλεσε φάουλ με το δεξί μόλις μερικά μέτρα έξω από την περιοχή των αντιπάλων, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Ο Ποντένσε κινήθηκε στο κέντρο, έστειλε την μπάλα στον Ελ Κααμπί που πήρε την γυριστή κεφαλιά, αλλά η μπάλα δεν είχε δύναμη και ο Μιχαήλ της Πάφου μπλόκαρε στο 83′. Δύο λεπτά μετά, ο Μουζακίτης δοκίμασε το σουτ με το αριστερό έξω από την περιοχή, ο Λούκασεν έβαλε την κόντρα. Η μπάλα έφυγε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός έχασε μία μεγάλη ευκαιρία στο 90′. Ο Μουζακίτης κινήθηκε κάθετα για τον Ορτέγκα, ο οποίος έκανε το γύρισμα, από αριστερά, ο Ταρέμι πλάσαρε, αλλά ο αρχηγός της Πάφου έπεσε με επάνω στην μπάλα, η οποία χτύπησε ξανά στον Ιρανό και έφυγε άουτ. Το ματς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έληξε με τον Ολυμπιακό και την Πάφο στο 0-0, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Με πληροφορίες από ertsports