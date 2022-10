Astana Open: Ο Τζόκοβιτς νίκησε τον Τσιτσιπά στον τελικό- 90ος τίτλος για τον Σέρβο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Στέφανο Τσιτσιπά στον τελικό του Astana Open με 2-0, για να κατακτήσει τον 90ο τίτλο του στο ATP Tour.

Ο Σέρβος τενίστας χρειάστηκε 75’ λεπτά για να νικήσει με 6-3, 6-4. Αυτή ήταν η ένατη συμμετοχή του Τσιτσιπά σε τελικό τουρνουά ATP 500, χωρίς να κατακτήσει το τρόπαιο.

90th TOUR LEVEL TITLE The moment 🇷🇸 @DjokerNole clinched the #AstanaOpen crown 🏆 pic.twitter.com/Sae3BNKo7I

Πλέον, το σκορ των αναμετρήσεών του με τον Τζόκοβιτς είναι 8-2 και ο Σέρβος έχει κερδίσει τον Έλληνα τενίστα τις τελευταίες επτά φορές που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι.

9⃣0⃣th career tour-level title ✅

4⃣th of 2022 ✅



Not too bad, @DjokerNole 😉🏆@ktf_kz | #AstanaOpen pic.twitter.com/uOOUlyTcpD