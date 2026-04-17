Απόψε το Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Απόψε, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αναντολού Έφες στο OAKA για το φινάλε της regular season της EuroLeague.
Στόχος των «πρασίνων» είναι η νίκη που θα τους χαρίσει την 7η θέση. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο Κάουνας, όπου στις 20:00 η Ζαλγκίρις αντιμετωπίζει την Παρί, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την τελική κατάταξη.
Εάν ο Παναθηναϊκός κερδίσει την τουρκική ομάδα και η Παρί επικρατήσει στη Λιθουανία, τότε οι «πράσινοι» θα εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκρισή τους στα playoffs, καταλαμβάνοντας την 6η θέση.
Ο αγώνας ξεκινά απόψε το βράδυ στις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από Novasports Prime και ΕΡΑ ΣΠΟΡ.
EuroLeague: Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 38ης αγωνιστικής της EuroLeague:
Πέμπτη 16 Απριλίου
- Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89
- Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76
- Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79
- Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82
Παρασκευή 17 Απριλίου
- 20:00 Ζάλγκιρις – Παρί
- 20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:00 Ντουμπάι – Βαλένθια
- 21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
- 21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου