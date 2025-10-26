ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Νικητής ο Ολυμπιακός με 2-0 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Μια «ανάσα» μακριά από την κορυφή της βαθμολογίας οι ερυθρόλευκοι

Νικητής ο Ολυμπιακός με 2-0 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ
Το Ολυμπιακός - ΑΕΚ έληξε με 2-0 / Φωτ.: Eurokinissi
Το Ολυμπιακός - ΑΕΚ έληξε με 2-0 υπέρ των ερυθρόλευκων που βρίσκονται πλέον σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της βαθμολογίας.

Το 2-0 για τον Ολυμπιακό έκαναν Ελ Κααμπί στο 33′ και Ταρέμι στο 67′.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ συνέχισε την ανοδική του πορεία, νικώντας με 3-0 τον Βόλο στην Τούμπα και διατηρώντας την πρώτη θέση.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Δικέφαλος του Βορρά έφτασε τους 20 βαθμούς, έναν περισσότερο από τον Ολυμπιακό που ανέβηκε στους 19, ενώ η ΑΕΚ έμεινε στους 16 βαθμούς και την τρίτη θέση της Super League 1.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί την εποχή Ράφα Μπενίτεθ, επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης. Με αυτή τη νίκη ανέβηκε στην έκτη θέση με 12 βαθμούς, ισοβαθμώντας με Άρη και Λεβαδειακό, που αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

  • Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1
  • Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2
  • ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

  • Λεβαδειακός – Άρης 1-1
  • Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-0
  • ΠΑΟΚ – Βόλος ΝΠΣ 3-0
  • Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0

 
 
