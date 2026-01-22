Απόψε το Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε -εκτός έδρας- στο περιθώριο της 7ης αγωνιστικής του League Phase του Europa League την ουγγρική Φερεντσβάρος, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 10:00 το βράδυ και να «καλύπτεται» τηλεοπτικά τόσο από τον ΑΝΤ1 όσο και από τη Cosmote Sport 4.
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη 15η θέση της διοργάνωσης με 10 βαθμούς, αναζητώντας νίκη ή ισοπαλία προκειμένου να προκριθεί στην επόμενη φάση, με τη Φερεντσβάρος να είναι έκτη με 15 βαθμούς.
Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει τους εξής ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του:
- Τερματοφύλακες: Λαφόν, Κότσαρης
- Στόπερ: Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Φικάι
- Ακραίοι μπακ: Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος
- Μέσοι: Τσιριβέγια, Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα
- Εξτρέμ: Ζαρουρί, Πελίστρι
- Επιθετικοί: Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς
- Λίστα Β': Γείτονας, Λάβδας, Σκαρλατίδης, Τερζής
Εκτός λίστας βρίσκονται οι Μαντσίνι, Γεντβάι, Βιλένα από την αρχή της φάσης αυτής, ο Ντέσερς, που αντικαταστάθηκε λόγω του τραυματισμού του και παρέμεινε εκτός μετά το νέο του πρόβλημα, οι Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες και Αντίνο, και ο Μπόκος, που δεν βρίσκεται σε καμία από τις δύο λίστες.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League
- 22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός
- 29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα