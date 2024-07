Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν έχω κλέψει ποτέ το παιχνίδι»

Δεκαέξι χρόνια μετά το Πεκίνο η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών επιστρέφει σε Ολυμπιακούς Αγώνες με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε σε δάκρυα λύτρωσης μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού του Προολυμπιακού Τουρνουά, που σηματοδότησε την ιστορική πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Γιάννης κάθισε για μερικά δευτερόλεπτα κάτω από τη μπασκέτα για να συνειδητοποιήσει τις ιστορικές στιγμές που βίωσε και θα συνεχίσει να βιώνει με την Εθνική ομάδα. Δεν άντεξε και λύγισε από τη συγκίνηση, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει το στιγμιότυπο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πλησιάζει και ο γιος του για να τον παρηγορήσει.

Σε ανάρτησή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε: «Δεν έχω κλέψει ποτέ το παιχνίδι, τα λέμε στο Παρίσι».

I have never cheat the game.. See you in Paris 🙏🏾#Atoutaler 🧿 pic.twitter.com/F0GT9su0kg