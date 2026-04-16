Alex Manninger: Νεκρός σε τροχαίο ο πρώην τερματοφύλακας της Άρσεναλ και της Λίβερπουλ

Ο πρώην τερματοφύλακας της Άρσεναλ, Αλεξάντερ Μάνινγκερ (Alex Manninger), σκοτώθηκε σε τροχαίο, όπως επιβεβαίωσαν η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αυστρίας και η Red Bull Σάλτσμπουργκ, μία από τις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε.

«Θρηνούμε για τον πρώην τερματοφύλακά μας, Αλεξάντερ Μάνινγκερ, που έχασε τραγικά τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα», ανέφερε η Σάλτσμπουργκ σε ανακοίνωσή της.

Ο Μάνινγκερ πραγματοποίησε 64 εμφανίσεις με την Άρσεναλ την περίοδο 1997 - 2002, όντας συχνά αναπληρωματικός του βασικού τερματοφύλακα, Ντέιβιντ Σίμαν.

Der österreichische Fußball steht unter Schock: Der frühere Nationalteam-Torhüter Alexander Manninger ist tot.



Alex Manninger: Ποιος ήταν ο τερματοφύλακας

Ωστόσο, ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ (Πρέμιερ Λιγκ και Κύπελλο Αγγλίας) το 1998, έχοντας μάλιστα σημαντική συμβολή, καθώς αγωνίστηκε σε κρίσιμο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στη Manchester United, όταν ο Σίμαν ήταν τραυματίας.

Αργότερα στην καριέρα του, ο Μάνινγκερ αγωνίστηκε για μία σεζόν στη Λίβερπουλ (2016 - 2017), επί Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Αλεξάντερ Μάνινγκερ γεννήθηκε το 1977 στην Αυστρία και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Red Bull Σάλτσμπουργκ, πριν μετακομίσει στην Αγγλία για λογαριασμό της Άρσεναλ.

Στην πενταετία του στο Λονδίνο, αποτέλεσε σημαντικό μέλος του ρόστερ, κατακτώντας τίτλους και συμμετέχοντας σε μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους του συλλόγου.

Μετά την αποχώρησή του από την Άρσεναλ, αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες, κυρίως στην Ιταλία, μεταξύ των οποίων οι Φιορεντίνα, Σιένα, Γιουβέντους, αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σε διεθνές επίπεδο, κατέγραψε 33 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αυστρίας.

Ο Μάνινγκερ θεωρούνταν ένας αξιόπιστος και έμπειρος τερματοφύλακας, που άφησε το αποτύπωμά του σε αρκετά κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πριν ολοκληρώσει την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 2010.

Με πληροφορίες από Independent