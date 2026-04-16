Γιώργος Γονιός: Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Γονιός, βετεράνος και ιστορικός ποδοσφαιριστής που συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό, όπως ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωσή της η «πράσινη» ΠΑΕ.

Ο Γιώργος Γονιός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22 Δεκεμβρίου 1946 και αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό για 11 σεζόν, πιο συγκεκριμένα από το 1968 έως το 1979. Στην πρώτη του χρονιά με την ομάδα, σημείωσε 20 γκολ και είχε μεγάλη συνεισφορά στην κατάκτηση πρωταθλήματος και κυπέλλου το 1969.

Υπήρξε μέλος της «χρυσής» ομάδας που έγραψε ιστορία φτάνοντας στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων (1969, 1970, 1972, 1977) και δύο Κυπέλλων Ελλάδας (1969, 1977). Διετέλεσε αρχηγός του Παναθηναϊκού και σήκωσε το Βαλκανικό Κύπελλο τον Μάρτιο του 1978.

Ο Γιώργος Γονιός υπήρξε σημαντική μορφή στην ιστορία του Τριφυλλιού, και ένας ποδοσφαιριστής που συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο… pic.twitter.com/XRVIedjOaT — Panathinaikos F.C. (@paofc_) April 16, 2026

Γιώργος Γονιός: Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του σπουδαίου Γιώργου Γονιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ο Γιώργος Γονιός υπήρξε σημαντική μορφή στην ιστορία του Τριφυλλιού, και ένας ποδοσφαιριστής που συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο λαμπρές εποχές του συλλόγου.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22 Δεκεμβρίου 1946 και αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού για έντεκα σεζόν, από το καλοκαίρι του 1968 ως το 1979, καταγράφοντας μία από τις μακροβιότερες παρουσίες στην ομάδα. Αποκτήθηκε ως επιθετικός από τον Άγιο Ιερόθεο και άφησε άμεσα το στίγμα του, σημειώνοντας 20 γκολ στην πρώτη του χρονιά και έχοντας μεγάλη συνεισφορά στην κατάκτηση του νταμπλ το 1969. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στα μετόπισθεν, όπου και καθιερώθηκε, αποτελώντας για χρόνια βασικό στέλεχος της άμυνας του Παναθηναϊκού.

Με το Τριφύλλι κατέγραψε συνολικά 310 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και 31 γκολ. Στο πρωτάθλημα αγωνίστηκε σε 253 αγώνες με 26 τέρματα, ενώ στην Ευρώπη μέτρησε 21 συμμετοχές και 4 γκολ. Υπήρξε μέλος της «χρυσής» ομάδας που έγραψε ιστορία φτάνοντας στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων (1969, 1970, 1972, 1977) και δύο Κυπέλλων Ελλάδας (1969, 1977). Διετέλεσε αρχηγός του Παναθηναϊκού και σήκωσε το Βαλκανικό Κύπελλο τον Μάρτιο του 1978.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή και άνθρωπο, που τίμησε την πράσινη φανέλα με αφοσίωση και ήθος.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».