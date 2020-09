Τέλος στις φήμες των τελευταίων ημερών έδωσε ο Λιονέλ Μέσι, παραδεχόμενος πως παραμένει στην Μπαρτσελόνα όχι ακριβώς επειδή το θέλει, αλλά επειδή είναι «αδύνατο» για κάποια άλλη ομάδα να πληρώσει την ιλιγγιώδη ρήτρα για την αποδέσμευσή του.

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των «Μπλαουγκράνα» απέστειλε φαξ την περασμένη Τρίτη στην ομάδα του, αιτούμενος να κάνει χρήση του όρου τού συμβολαίου του που του επέτρεπε να φύγει χωρίς καταβολή χρημάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ομάδα του, υπήρχε ρήτρα για την αποχώρησή του η οποία ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ.

🚨 WORLD EXCLUSIVE 🚨



Lionel Messi will NOT be leaving Barcelona, we can confirm.



We sat down with the man himself to clear up a few things 🐐



Here's what he had to say: pic.twitter.com/NfnhGpZpXc